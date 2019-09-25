"Ми не повинні вбити "Укрзалізницю": Міністр інфраструктури розкрив план розділення компанії

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у інтерв`ю виданню pg, інформує БІЗНЕС.

"План наступний. Перше – це тактичне рішення щодо підпорядкування [Мінінфраструктури]. Але воно не вирішує по суті тих глобальних проблем, які є. Потім ми хочемо рухатись у напрямку створення трьох окремих операторів та незалежного регулятора. Це оператор, який буде відповідати за вантажні перевезення, за пасажирські, за доступ до інфраструктури. І незалежний регулятор, який буде тарифну політику регулювати", – розповів Криклій.

Він зазначив, що ці зміни відбуватимуться "повільно, змістовно і дуже обережно". "Тому що, відкриваючи ринок для комерційних перевезень (наприклад, тієї ж приватної тяги), ми не повинні вбити "Укрзалізницю". Адже вантажні перевезення зараз прибуткові, і за їхній рахунок дотуються збиткові пасажирські. Якщо щось десь не розрахувати і зробити занадто швидко, то є ризик, що просто всі прибуткові напрямки перейдуть у приватний сектор, а збиткові залишаться державі", – сказав міністр.

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