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Українським банкам дозволили заокруглювати суми касових операцій

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Національний банк з 25 вересня дозволив банкам заокруглювати суми касових операцій у зв’язку із вилученням з готівкового обігу монет дрібних номіналів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.

"Банки України зможуть заокруглювати суми касових операцій за кожним касовим документом...Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку", – зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо:

Довідка: Заокруглення сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) здійснюється за такими правилами:

- сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

- сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок. Під час безготівкових розрахунків заокруглення не відбуватиметься.

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