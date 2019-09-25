Українським банкам дозволили заокруглювати суми касових операцій

Національний банк з 25 вересня дозволив банкам заокруглювати суми касових операцій у зв’язку із вилученням з готівкового обігу монет дрібних номіналів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.

"Банки України зможуть заокруглювати суми касових операцій за кожним касовим документом...Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку", – зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо:

З 1 жовтня монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестають бути засобом платежу. Їх перестануть приймати як розрахунки за товари і послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з обігу.

У серпні 2019 року Європейська Бізнес Асоціація закликала Нацбанк врегулювати питання заокруглення в чеках, дозволивши підприємствам використовувати механізм знижок та надбавок.

Довідка: Заокруглення сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) здійснюється за такими правилами:

- сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

- сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок. Під час безготівкових розрахунків заокруглення не відбуватиметься.