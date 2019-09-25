Бізнес закликає доопрацювати законопроєкт про Бюро фінрозслідувань

Члени Української Ради Бізнесу (УРБ), до складу якої входять 79 бізнес-асоціацій, в тому числі платформа БІЗНЕС 100 , проаналізували законопроєкт №1208 щодо створення Бюро фінансових розслідувань та підтримують більшу частину норм документу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу УРБ.

Зокрема, серед новацій законопроєкту, які представники бізнесу та експерти визначили як позитивні:

– Бюро фінансових розслідувань підпорядковане Кабінету міністрів, із куратором Міністром фінансів;

– проєкт закону передбачати процедури, які передбачають прозорий відбір та призначення нового керівництва;

– передбачений доступ співробітників до всіх необхідних державних реєстрів інформаційних і довідкових систем, для підвищення аналітичних можливостей Бюро;

– новий орган має поліцейські функції і можливість оперативно-розшукових заходів.

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Водночас Українська Рада Бізнесу звернула увагу на відсутність деяких норм, які варто додати у проєкт. "Проєктом має бути передбачено обмеження на входження у штат, в першу чергу – на керівні посади – колишніх та нинішніх співробітників правоохоронних органів, що здійснюють діяльність у сфері економічної злочинності (співробітників податкової міліції, органів внутрішніх справ, прокуратури, СБУ тощо)", – наголошують в УРБ.

Також представники бізнесу вважають, що новий орган має бути єдиним органом, який буде розслідувати фінансові злочини. Тому в документі варто передбачити ліквідацію всіх інших органів та підрозділів – МВС, СБУ, Податкової міліції.

При цьому в УРБ застерігають, що збільшення повноважень Бюро у порівнянні з податковою міліцією "створює загрозу неефективності роботи нового правоохоронного органу". "Перелік статей доцільно значно скоротити", – вважають представники бізнес-спільноти.

Члени УРБ закликають провести експертне обговорення цього законопроєкту та доопрацювати його.

Нагадаємо:

На початку серпня голова Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що команда президента планує внести до Верховної Ради як один із першочергових законопроєкт про створення Служби фінансових розслідувань.

У парламенті було зареєстровано п`ять законопроєктів про створення окремого правоохоронного органу, що відповідатиме за економічні та фінансові злочини. Серед них – законопроєкти про Службу фінансових розслідувань та про Національне бюро фінансової безпеки. Однак жоден з документів не дійшов до розгляду в першому читанні.