На Вінниччині побудували потужну сонячну електростанцію

У селі Червоне Немирівського району Вінницької області побудували сонячну електростанцію потужністю 5,3 МВт.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт радіокомпанії "Місто над Бугом".
На земельній ділянці площею 10 га розташували 18,5 тис. сонячних панелей. Проєкт реалізував український інвестор.
За попередніми підрахунками, сонячна електростанція вироблятиме щорічно 6,2 МВт-год електроенергії, яких вистачить для трьох тисяч житлових будинків.
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"Панелі генеруватимуть електричну енергію незалежно від пори року, навіть взимку. Все залежить від інтенсивності сонячного випромінювання, зазвичай найбільше енергії панелі генерують у квітні-травні", — розповів технічний директор компанії-підрядника "Волтаж Груп" Дмитро Фурдига.
Наразі з місцевими жителями, які обслуговуватимуть СЕС, проводять навчальний інструктаж. Сонячну електростанцію планують здати в експлуатацію наприкінці жовтня.
Нагадаємо:
- Норвезька компанія Norsk Solar AS збудує свою першу в Україні сонячну електростанцію потужністю 9 МВт, яка забезпечить відновлюваною енергією понад 5 тисяч домогосподарств.
- Інша норвезька компанія Scatec Solar інвестує в сонячну енергетику України 250-300 млн євро до кінця 2019 року.
- На початку червня компанія UDP Renewables уклала угоду з ACCIONA про будівництво двох сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області, залучивши 30,6 млн євро інвестицій.
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У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області побудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію, панелі якої розташовані на дахах будівель.
- У серпні група компаній KNESS побудувала першу сонячну електростанцію, всі основні комплектуючі якої, включаючи сонячні панелі, виготовлені в Україні.