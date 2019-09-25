На Вінниччині побудували потужну сонячну електростанцію

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт радіокомпанії "Місто над Бугом".

На земельній ділянці площею 10 га розташували 18,5 тис. сонячних панелей. Проєкт реалізував український інвестор.

За попередніми підрахунками, сонячна електростанція вироблятиме щорічно 6,2 МВт-год електроенергії, яких вистачить для трьох тисяч житлових будинків.

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Висока сонячна активність

"Панелі генеруватимуть електричну енергію незалежно від пори року, навіть взимку. Все залежить від інтенсивності сонячного випромінювання, зазвичай найбільше енергії панелі генерують у квітні-травні", — розповів технічний директор компанії-підрядника "Волтаж Груп" Дмитро Фурдига.

Наразі з місцевими жителями, які обслуговуватимуть СЕС, проводять навчальний інструктаж. Сонячну електростанцію планують здати в експлуатацію наприкінці жовтня.

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