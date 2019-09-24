Мінцифри підписало з Huawei меморандум про створення інтернет-мапи України

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, а також Мінцифра у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Документ про співпрацю підписаний між Мінцифрою, комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України, Офісом ефективного регулювання, "Хуавей Україна" та профільними асоціаціями.

"Колись писав про мапінг, рух почався", — написав Федієнко.

У Мінцифри зазначили, в Україні немає достовірної інформації про реальне покриття інтернетом. "Майже половина операторів не надає регулятору статистику щодо абонентів. Отже новостворене міністерство не може приймати зважені рішення щодо розвитку ШСД, не маючи якісних аналітичних даних", — зазначили у відомстві.

Так, сторони домовилися створити під егідою Мінцифри робочу групу, яка має:

- визначити поточне покриття технологічними методами;

- розробити методологію для застосування технологічної оцінки покриття;

- вивчити можливості оновлення статистики і зменшення кількості її форм;

- стимулювати провайдерів надавати інформацію.

Результатом цієї роботи стане створення інтерактивної карти ШСД-покриття в Україні (від міст до найменших сіл). "Доступ до широкосмугового інтернету повинен бути за три роки на всій території країни — це одна з цілей новоствореного Міністерства цифрової трансформації. І сьогодні зроблено важливий крок для досягнення цієї мети", — наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, 20 вересня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Україна посідає друге місце у світі за прогресом щодо відкриття даних, а в найближчі три роки вона має вийти у топ-3 за обсягом відкриття даних.