Світовий банк спрогнозував ВВП України до 2021 року

Світовий банк прогнозує, що у разі просування ключових реформ зростання економіки України може досягнути позначки 3,4% у 2020 році та 3,8% — у 2021 році.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Світового банку.

"Інакше, у разі зволікання з реформами, ріст економіки може уповільнитися до рівня нижче 2%, оскільки впевненість інвесторів погіршується, а макроекономічна вразливість посилюється", — йдеться в прогнозі.

Водночас Світовий банк зберіг прогноз зростання української економіки на рівні 2,7% у поточному році.

"Щоб прискорити економічне зростання, Україні потрібен швидкий прогрес у реалізації ключових структурних реформ. Це означає створення ринку земель сільськогосподарського призначення, розділення природних монополій в енергетичному секторі, посилення врядування у державних банках, досягнення прогресу в боротьбі з корупцією та забезпечення фінансової стабільності", — наголосила директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконену.

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За даними експертів, макроекономічні ризики для України наразі пов’язані зі значними виплатами за державним боргом, які припадають на 2019-2021 роки, та тиском з боку поточних видатків бюджету. "Це вимагатиме мобілізації належного фінансування від міжнародних фінансових установ та ринків капіталу та подальшого зміцнення системи державних фінансів і досягнення цільового показника дефіциту бюджету", — зазначають у Світовому банку.

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