Іноземні компанії обробляють в Україні до 5% угідь — Милованов (ВІДЕО)

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" на ICTV, повідомляє БІЗНЕС.

"Вже близько тисячі, тисяча триста компаній, про які ми знаємо, що в них кредитори чи власники — іноземці. Вони сьогодні обробляють 4-5% землі. Ми що з ними будем робити? Ми будемо їх виганяти? Це люди, які створили робочі місця, привнесли інвестиції. Вони працюють. Ми їх виженемо? Це неправильно. Якщо наші опоненти пропонують, що давайте їм дозволимо, а іншим не дозволимо. Це дискримінація!", — заявив Милованов.

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"Той, хто раніше прибіг і, можливо, десь у сірій схемі був задіяний, а можливо, і не в сірій, — але це все одно не спрацює, тому що вони тоді будуть посередниками. Вони собі будуть купувати землю, щоб потім продати іншим", — вважає міністр.

Водночас він зауважив, що досвід інших країн засвідчує, що іноземці не дуже швидко заходять, або заходять на дуже маленькі відсотки. "Ми не очікуємо, що буде вплив. Чому? Вони не розуміють нас, вони ще нам не довіряють. Вони можуть зайти в інші країни, де є відповідна інфраструктура, дороги, суди тощо", — сказав Милованов.

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