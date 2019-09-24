Імпорт замість видобутку НАК "Нафтогаз" — загроза національній безпеці

У червні НАК "Нафтогаз" оголосив про плани спрямувати ресурси на закупівлю дешевого газу замість інвестицій в українські родовища, і вже в серпні-вересні спостерігається різке скорочення бурових робіт.

Про це розповів політолог Микола Давидюк, інформує БІЗНЕС.

"Можливо, в короткостроковій перспективі таке рішення може призвести до зростання прибутковості НАК, але не можна забувати, що мова йде про національну, а не просто про комерційну кампанію. Безумовно, довгостроковим національним інтересом України є зростання власного видобутку газу з метою набуття енергетичної незалежності", — зазначив Давидюк.

Між тим, він додав, що після атак на найбільший НПЗ в Саудівській Аравії різко зросли світові ціни на нафту, а за ними, безумовно, піднімуться й ціни на імпортний газ.

"Це змушує пильніше придивитися до компетентності менеджерів НАК, що відповідають за газовий бізнес. А також перевірити чутки, які з'явилися в політичних колах, про появу фірм-прокладок, що заробляють на імпорті газу в Україну", —вважає експерт.

Нагадаємо, 18 вересня Кабмін затвердив модель поділу "Нафтогазу" на кілька компаній. "Нарешті ми відокремили транспортування природного газу від його видобутку та постачання. Це те, чого не могли зробити протягом останніх трьох років. Ми створили незалежного оператора в повній відповідності з вимогами європейського законодавства", — написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на офіційній сторінці у Facebook.