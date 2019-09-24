У Кабміні визначилися з кандидатурами радників з приватизації (ОНОВЛЕНО)

Кабінет міністрів планує призначити п'ять радників з "великої" приватизації.
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в рамках Visa Cashless Forum у Києві, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нарешті, сьогодні я розблокую п'ять радників з великої приватизації з Фонду держмайна. І подаю на уряд", – сказав Милованов.
Він також повідомив, що, після ухвалення Верховною Радою закону про приватизацію, до списку великих держпідприємств, що підлягають продажу, додасться ще 21 компанія. "Поки ми тут з вами розмовляємо, мій заступник Павло Кухта відправив на погодження, з приблизно 30-ма органами центральної влади 800 підприємств на приватизацію", – додав міністр.
Згодом у Facebook він повідомив, що Фонд державного майна України погодив кандидатури радників з приватизації для п'яти підприємств, а саме для Одеського припортового заводу, вугільної компанії "Краснолиманська", "Індару", заводу "Електроважмаш", Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.
За словами Милованова, залишилося кілька днів на інші узгодження і рішення Кабміну і радники можуть приступати до роботи.
Нагадаємо:
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15 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував зміну керівництва Фонду державного майна.
- 18 вересня Кабінет міністрів направив до Верховної Ради подання на призначення новим головою Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. До цього часу ФДМ очолював Віталій Трубаров. Йому закидали зрив плану великої приватизації, який уряд затвердив ще у 2018 році. Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих держпідприємств.
- 19 вересня Верховна Рада України призначила Дмитра Сенниченка головою Фонду держмайна.