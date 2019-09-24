У Кабміні визначилися з кандидатурами радників з приватизації (ОНОВЛЕНО)

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в рамках Visa Cashless Forum у Києві, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нарешті, сьогодні я розблокую п'ять радників з великої приватизації з Фонду держмайна. І подаю на уряд", – сказав Милованов.

Він також повідомив, що, після ухвалення Верховною Радою закону про приватизацію, до списку великих держпідприємств, що підлягають продажу, додасться ще 21 компанія. "Поки ми тут з вами розмовляємо, мій заступник Павло Кухта відправив на погодження, з приблизно 30-ма органами центральної влади 800 підприємств на приватизацію", – додав міністр.

Згодом у Facebook він повідомив, що Фонд державного майна України погодив кандидатури радників з приватизації для п'яти підприємств, а саме для Одеського припортового заводу, вугільної компанії "Краснолиманська", "Індару", заводу "Електроважмаш", Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.

За словами Милованова, залишилося кілька днів на інші узгодження і рішення Кабміну і радники можуть приступати до роботи.

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