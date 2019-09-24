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Опубліковано закон про штрафи за руйнування доріг

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У виданні "Голос України" опублікувано законопроєкт №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом.

Як повідомляє БІЗНЕС, документ набуде чинності 25 вересня.

Закон передбачає наступні штрафні санкції:

- від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Гроші, отримані від штрафів, будуть зараховуватися до державного дорожнього фонду України.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада ухвалила цей закон у цілому. 24 вересня президент Володимир Зеленський підписав його.

штраф закон руйнування доріг