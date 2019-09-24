Фіала назвав найзагрозливіший фактор для України

Основні побоювання інвесторів, пов’язані з перемогою Володимира Зеленського та його команди на виборах, розвіялися, крім можливого впливу олігарха Ігоря Коломойського.

Про це сказав президент Європейської бізнес асоціації (EBA), глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала на зустрічі асоціації "Глобальний огляд економіки України", інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, він [Ігор Коломойський] сьогодні найбільший негативний фактор, який фокусує на собі багато уваги, починаючи з його заяви в кінці травня для Financial Times, що Україні треба оголосити дефолт", — сказав Фіала.

Він зазначив, що Коломойський аргументував свої слова про дефолт неправильними цифрами, зокрема про рівень держборгу до ВВП. Це співвідношення впало до 53%. Крім того, нерезиденти з початку року вклали $3,5 млрд у внутрішні держоблігації, а ставки за українськими держпаперами і паперами українських держкомпаній опустилися до найнижчого за 10 років рівня. Глава Dragon Capital зазначив, що негатив від дефолту в нинішній ситуації в десятки разів перевищить будь-який позитив.

Крім того, він повідомив, що ринок також негативно відреагував на статтю в FT з посиланням на прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про можливий компроміс з Коломойським щодо "Приватбанку".

Фіала вважає, що залякування реформаторів, успіх в денаціоналізації "ПриватБанку" і наступ на незалежність Нацбанку згодом будуть негативно сприйняті інвесторами.

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При цьому він наголосив, що інші побоювання, які були в інвесторів півроку тому, зокрема зміна геополітичного вектора і недосвідченість нової команди, — не виправдалися. "Україна продовжує рухатися на Захід. Що стосується команди, яку пан Зеленський привів, то, я думаю, що вона краща, ніж те, що коли-небудь було в Україні до цього, і краща, ніж могла бути в разі будь-якого іншого результату виборів", — підсумував глава Dragon Capital.

Нагадаємо, у липні 2019 року генеральний директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що інвестори "позитивно" відреагували на попередні результати парламентських виборів в Україні.