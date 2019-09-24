Зеленський погодив декриміналізацію фіктивного підприємництва

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, який передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

Документ, зокрема, виключає ст. 205 ККУ, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Водночас у три рази піднімається нижня планка для притягнення до відповідальності за ст.212 КК (ухилення від оподаткування).

"Таким чином, документ вводить більш гуманну модель відповідальності за ухилення від сплати податків, а також зменшує адміністративний тиск на бізнес в Україні. Очікується, що після відмови від карального контролю за ухиленням від сплати податків в нашій країні буде більше сприятливе середовище для підприємців", — наголошують автори законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, що передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.