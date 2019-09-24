Кешбек не зможуть використовувати проти конкурентів – Верланов (ВІДЕО)

Механізм "кешбек" за видачу чека з порушеннями, передбачений законами №1053-1 і N1073, не можна буде використовувати для конкурентної боротьби.

Про це на брифінгу заявив глава Державної податкової служби Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС.

"Очевидний запобіжник – це ідентифікація покупця, який скаржиться, в електронному кабінеті. Тобто це фізособа з конкретним ідентифікаційним кодом, всі знають, де цей скаржник", – сказав Верланов.

Він уточнив, що кешбек можна буде застосувати до покупок дорожче 850 грн. Водночас цей механізм не можна буде застосувати при невидачі чека – він можливий тільки при частково фіскалізованій покупці (якщо не всі позиції чека відображені на сервері податкової служби) чи нефіскалізованому чеку (якщо виданий покупцеві чек не відображається на сервері відомства).

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"Якщо чек не видано, то питання кешбеку не можна застосувати, але є штраф за невидачу чека", – сказав голова Податкової.

Також він запевнив, що бізнес не нестиме додаткових витрат через зобов'язання застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), оскільки спеціальне програмне забезпечення буде надаватися державою безкоштовно.

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