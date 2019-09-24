Бізнес запрошують до Ради для обговорення резонансних законопроєктів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визначив графік засідань робочих груп щодо законопроєктів №№1209 і 1210 і запрошує бізнес-асоціації та експертів долучитися до обговорення цих документів.

Про це повідомила міністрі фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За її словами, в основі цих законопроєктів лежать інструменти деофшоризації та деолігархізації — запровадження кроків BEPS і унеможливлення агресивного ухиляння від сплати податками великими компаніями.

"Переважна більшість цих норм Мінфіном було обговорено публічно протягом року після проведеного форуму з OECD [Організація економічного співробітництва та розвитку], попереднім складом Комітету та експертами. Ці норми, якщо будуть підтримані парламентом, стануть чинними з 1 січня 2020 року, тобто за рік до поширення фіскалізації на 2 групу ФОП з збільшеним лімітом до 2,5 млн та на 3 групу ФОП", — написала міністр.

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"Окрім БЕПС в законопроєкті два блоки питань: (1) норми щодо покращення адміністрування зібрані комітетом, а ті які базуються на податкових роз'ясненнях Мінфіну і переважно всі ці правки на користь бізнесу, а також (2) вирівнювання ставок (які, ще раз наголошу не відображені в проекті бюджету). Важливо реально обговорити всі питання і відділити міфи від реальних пропозицій", — додала Маркарова.

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Нагадаємо:

20 вересня члени Київської торгово-промислової палати закликали голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева не допустити ухвалення в другому читанні трьох законопроєктів в сфері фіскальної політики без урахування думки бізнесу.

23 вересня на Форумі Національної бізнес-коаліції Данило Гетманцев пояснив необхідність ухвалення законопроєктів №№1209 і 1210 та закликав бізнес вносити свої пропозиції.

Довідка: Україна із січня 2017 року приєдналась до Програми розширеного співробітництва в рамках ОЕСР і взяла на себе зобов'язання імплементувати вищевказаний мінімальний стандарт Плану BEPS. Приєднатись до нього може будь-яка країна.

Загальний План включає 15 заходів (кроків, дій, ініціатив), проте обов'язковим мінімальним стандартом для приєднання є лише сукупність обов'язкових 4 заходів:

– Захід № 5 спрямований на боротьбу з податковими зловживаннями, пов'язаними з використанням спеціальних шкідливих режимів оподаткування (countering harmful tax practices);

– Захід № 6 спрямований на запобігання зловживанням при застосуванні конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (preventing tax treaty abuse);

– Захід № 13 спрямований на удосконалення вимог чинних національних правових норм до документації з трансфертного ціноутворення (transfer pricing documentation and country-by-country reporting);

– Захід № 14 спрямований на підвищення ефективності механізмів вирішення спорів між країнами при застосуванні договорів про уникнення подвійного оподаткування (cross-border tax dispute resolution).