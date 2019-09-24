Українська IT-спільнота висловила занепокоєння щодо роботи фонду IT Сreative

Про це заявив виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк у межах Форуму Національної бізнес-коаліції, який відбувся у Києві, інформує БІЗНЕС.

"IT-спільнота занепокоєна щодо відсутності чіткої механіки роботи фонду IT Сreative: формування та його розподілу, обґрунтування рівня відрахувань у фонд та строків запуску його роботи. Лише у симбіозі зусиль влади та IT-бізнесу досягнемо результату win-win", — сказав Васюк.

Він зауважив, що IT-галузь України щорічно зростає на 26% та входить в ТОП-3 за величиною експорту послуг. "Зважаючи на значні здобутки порівняно молодої галузі, IT-індустрія потребує виважених кроків у державному регулюванні. Поспішні рішення можуть коштувати дорого та обернутися недоотриманням доходу в державний бюджет та відтоком кращих спеціалістів IT індустрії", — застерігає голова Асоціації.

Водночас IT-спільнота висловила підтримку ініціативам уряду щодо формування прозорих правил гри для цієї індустрії на довгострокову перспективу (10 років), а також збереження спрощеної системи оподаткування. "Адже саме ФОП стали драйвером розвитку галузі, сприяли наповненню бюджету та відкрили українським IT-спеціалістам можливості міжнародного ринку. При поточній системі оподаткування, сума сплачених ІТ-компаніями податків щорічно зростає в середньому на 27-30%", — повідомили в IT Ukraine.

Нагадаємо, на початку вересня 2019 року прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував створити Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі (Фонд ІТ Creative). Фонд буде фінансуватися за рахунок спеціального збору для ФОП, які працюють в IT-секторі.