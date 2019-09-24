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Гетманцев анонсував малу податкову реформу в Україні

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Навесні 2020 року в Україні стартує мала податкова реформа.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у межах Форуму Національної бізнес-коаліції, який відбувся у Києві, інформує БІЗНЕС.

За його словами, реформа передбачатиме, зокрема, реформування податку на доходи фізичних осіб, податкову амністію капіталу, нульове декларування — добровільний захід, спрямований на виведення тіньових доходів громадян, розширення обсягу податкової знижки, а приблизно через два роки має розпочатися посімейне декларування доходів домогосподарств.

Гетманцев вважає, що запровадження податку на виведений капітал потребує широкого обговорення з бізнес-спільнотою та МВФ. Ще одним важливим елементом податкової реформи, за словами голови податкового комітету, має стати уніфікація законодавства в частині сплати ПДВ, спрощення адміністрування податків відповідно до директив ЄС, зокрема оподаткування нерухомості, землі.

"До нового року плануємо сконцентруватися над роботою з адміністрування податків, привести до певного ладу, запровадивши адміністративні процедури на користь платників податків, передбачивши відповідальність лише за ухилення від сплати податків, а й зробивши державу відповідальною за нарахування податків — держава платитиме штрафи за ненарахування податків", — сказав очільник профільного комітету.

Також він додав, що парламент працює над удосконаленням законодавства щодо митниці, новими редакціями законів про ринок фінансових послуг, про страхування, лізінг — це завдання до липня 2020 року.

Нагадаємо:

Фото: Голос України

Данило Гетманцев податкова реформа