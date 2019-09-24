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Уряд макроекономічні прогнози на 2020 рік

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У жовтні Кабінет Міністрів України має намір переглянути макроекономічні прогнози на 2020 рік.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські Новини".

 "Уряд не може просто на наступний день прийти і почати ігнорувати ті цифри, які об'єктивно існують. Зараз кожен фінансовий документ, офіційний документ ми базуємо на тих прогнозах, які були офіційно зроблені навесні. Але в жовтні ми плануємо ці прогнози переглянути", — сказав прем'єр.

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При цьому він зазначив, що зростання ВВП на 5% за 2020 рік цілком реальне.

Нагадаємо:

прогноз Кабмін