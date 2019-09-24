Уряд макроекономічні прогнози на 2020 рік

У жовтні Кабінет Міністрів України має намір переглянути макроекономічні прогнози на 2020 рік.
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Українські Новини".
"Уряд не може просто на наступний день прийти і почати ігнорувати ті цифри, які об'єктивно існують. Зараз кожен фінансовий документ, офіційний документ ми базуємо на тих прогнозах, які були офіційно зроблені навесні. Але в жовтні ми плануємо ці прогнози переглянути", — сказав прем'єр.
Читайте також: Держбюджет-2020 у цифрах. Що пропонує уряд?
При цьому він зазначив, що зростання ВВП на 5% за 2020 рік цілком реальне.
Нагадаємо:
- 15 вересня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Він побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.
-
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет назвав проєкт держбюджету на 2020 рік "бюджетом без шкурняків".