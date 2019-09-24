Конкурс до нової митниці викликав "аншлаг"

На 21 посаду в команді підтримки реформ (RST) до Нової митниці претендують 262 кандидати.
Про це повідомив очільник Державної митної служби України Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
За його даними, на участь у конкурсі надійшло:
- 262 заявки на 21 посаду;
- 111 резюме від жінок, 151 — від чоловіків;
- майже 30% кандидатів мають західну освіту;
- найбільша кількість бажаючих претендує на посаду керівника команди RST — 41 особа.
Нефьодов зазначив, що наступним етапом відбору буде панель pre-screen, після чого кандидатів запросять на особисті співбесіди та виконання тестових завдань. Результати відбору будуть оголошені в жовтні.
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