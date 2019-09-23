Дубровський: Законопроєкт про електронні чеки – це злочинна ідея

Вигоду від законопроєкту №1053-1 , який передбачає впровадження електронного чека при оплаті товарів або послуг, отримають тільки корумповані податківці та ритейл.

Про це заявив старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський під час Форуму Національної бізнес-коаліції, який відбувся сьогодні у Києві, інформує БІЗНЕС.

На думку експерта, у новому складі Верховної Ради склалася унікальна для України ситуація, коли домінує одна партія, що створює величезну небезпеку фатальних помилок. Одним із прикладів таких "помилок" він назвав законопроєкт №1053-1.

"У мікробізнесі не потрібен облік, у мікробізнесі не потрібно контролювати найманих працівників, бо, зазвичай, там їх немає. Тому їм не потрібні, ані РРО, ані бухгалтерській облік, ані товарній облік. Це зайві витрати. З іншого боку, це фіксовані витрати: чим менший бізнес тим більшими є ці витрати. Цей простий факт не враховується", – зазначив Дубровський.

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Він переконаний, що від цього законопроєкту виграють ритейл і корумповані податківці. "Це не просто погана ідея – це злочинна ідея. Вигоди отримає ритейл і корумповані податківці. Натомість втрати будуть суспільні, бо все, що витрачають підприємці на обслуговування, – це все транзакційні витрати. Вони просто призводять до зменшення соціального добробуту. При цьому позитивний ефект не прорахований. Я не бачив жодних розрахунків, які б доводили доцільність тотальної фіскалізації", – сказав старший економіст CASE.

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Нагадаємо,

20 вересня члени Київської торгово-промислової палати закликали голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева не допустити ухвалення в другому читанні трьох законопроєктів в сфері фіскальної політики без урахування думки бізнесу.

20 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №1053-1 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг. Зокрема документ передбачає:

- Можливість використання як класичного, так і програмного РРО (реєстратора розрахункових операцій), відсутність монополії чи обмежень з боку держави на розробку програмних РРО, реєстрацію програмного РРО через Електронний кабінет.

- Всі ФОПи, що торгують товарами та послугами на єдиному податку 2-4 групи будуть зобов'язані використовувати РРО або ПРРО незалежно від доходу. Проте до 1 жовтня 2020 року ФОП, дохід яких не перевищує 1 млн грн на рік, можуть не використовувати РРО. Це правило не стосується тих, хто продає "технічно складні" побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також ліки і медичні послуги.

- З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року ФОПи з доходом менше 1 млн грн на рік все ще можуть не використовувати РРО, за винятком підприємців, які торгують технічно складними товарами, лікарськими препаратами і медичними послугами, ювелірними виробами, володіють кафе або ресторанами, туристичним бізнесом, готелями. У ці ж виключення потрапляють інтернет-магазини, що працюють на ФОП. Тобто в інтернет-магазинів на ФОП буде перехідний період до 1 жовтня 2020 року.

- Для ФОПів 2-ї групи ліміт підвищується з 1,5 млн до 2,5 млн.