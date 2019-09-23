Названо найбільш соціально активну компанію світу

У цьому році лідером в галузі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) визнали компанію The LEGO Group.

Про це свідчить щорічне дослідження Reputation Institute Global CR RepTrak, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт "Репутаційна економіка".

"LEGO Group — відмінний приклад компанії, яка прагне реалізовувати корпоративну відповідальність і досягати добрих результатів в бізнесі, діючи правильно. Основна сила лідерства в корпоративній відповідальності проявляється в підтримці споживачів. 57% респондентів заявили, що обов'язково куплять продукти групи LEGO, що на 13,7 процентних пункти вище середнього показника CR RepTrak 100", — сказав директор зі стратегії в Інституті репутації Reputation Institute Каспер Нільсен.

Також до топ-10 лідерів галузі КСВ потрапили компанії: Natura, Microsoft, Google, The Walt Disney Company і BOSCH, Havaianas, Intel, Lavazza и IKEA.

Минулорічний лідер рейтингу — Google — перемістився на четверте місце. Дебютантами списку стали Havaianas, Intel і Lavazza, в той час як, Canon і Michelin втратили свої місця в топ-10.

Незважаючи на стабільно низькі оцінки енергетичних компаній у сфері КСВ, великий прогрес в соціальній активності відзначений у ExxonMobil, Chevron і Shell.

Global CR RepTrak оцінює сприйняття компаній у напрямках громадянства, управління і умов праці. Дослідження, проведене Reputation Institute, базується на більш ніж 230 тис. індивідуальних думок представників інформованої широкої аудиторії з 15 провідних країн світу.