В Україні конфісковуватимуть землю з російським капіталом

Після запуску ринку землі в Україні в разі її покупки за участю російського капіталу, вона буде конфісковуватися.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов у інтерв'ю AgroPolit.com, інформує БІЗНЕС.

"Якщо ми дізнаємося, що гроші російські, земля конфіскується. У такому випадку потрібно за законом діяти, за санкційним законом. Якщо ми з'ясуємо щось некоректне — самозахоплення або неправильну угоду — то і за чинним законодавством це може бути призупинено", — зазначив Милованов.

За його словами, після запуску ринку землі діятиме певний алгоритм перевірки походження коштів. "Алгоритм простий. Під час реєстрації угоди людина має показати, хто купує насправді. Якщо це фізична особа, нема питань. Єдине, що потрібно показати, це звідки вони, якщо там мільйони гривень", — пояснив міністр.

Він зазначив, що механізми перевірки походження коштів вже існують. "Наприклад, вони поширені на банк або на іншу установу. Є антикорупційний механізм. Іншими словами, це не зовсім про обіг землі, це про ефективне використання тих механізмів, які є сьогодні. Якщо людина купує землю, є фінансовий моніторинг. Якщо людина купує банк або компанію і не може пояснити, звідки у нього мільйони гривень або доларів, — це проблема", — заявив Милованов.

Він додав, що на фізичні особи, які будуть купувати землю, також буде поширюватися фінансовий моніторинг. "Це проблема не тільки землі. Це проблема приватизації, це проблема приватних і державних компаній. Ми всі повинні використовувати наявні інструменти, щоб не допустити корупції або незрозумілого походження грошей", — підсумував міністр.

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