У Раді заблокували законопроєкт про "кешбек"

У Верховній Раді заблокували підписання законопроєкту законопроєкт №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту, інформує БІЗНЕС.

Сьогодні, 23 вересня в парламенті зареєстровано проєкт постанови №1073-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (реєстраційний №1073 від 29.08.2019 року)".

Авторами проєкту є народні депутати від фракції "Європейська солідарність".

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Згідно з процедурою, спікер парламенту Дмитро Разумков не може підписати вказаний законопроєкт та передати його на підпис президенту до розгляду документу у сесійній залі.

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