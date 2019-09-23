У Раді заблокували законопроєкт про "кешбек"

У Верховній Раді заблокували підписання законопроєкту законопроєкт №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.
Про це свідчить інформація на сайті парламенту, інформує БІЗНЕС.
Сьогодні, 23 вересня в парламенті зареєстровано проєкт постанови №1073-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (реєстраційний №1073 від 29.08.2019 року)".
Авторами проєкту є народні депутати від фракції "Європейська солідарність".
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Згідно з процедурою, спікер парламенту Дмитро Разумков не може підписати вказаний законопроєкт та передати його на підпис президенту до розгляду документу у сесійній залі.
Нагадаємо:
- Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.
- 20 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг". Документом передбачається впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 грн і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.