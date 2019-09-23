"Вхід вільний": Гетманцев звернувся до бізнесу щодо фіскальних законопроєктів

Ініціатор законопроєктів №№1209 і 1210, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив необхідність їх ухвалення переходом на трирічне бюджетне планування і запропонував представникам бізнесу вносити свої пропозиції.

Про це він заявив у межах Форуму Національної бізнес-коаліції, який проходить сьогодні у Києві, інформує БІЗНЕС.

"Законопроєктами №1210 і 1209, які викликали досить потужну критику з боку великого бізнесу, удосконалюється адміністрування, переглядаються деякі ставки на види діяльності, які ми вважаємо необгрунтованими чи обгрунтованими особливим ставленням попередньої влади до них. Ці законодавчі ініціативи йдуть якраз не в турборежимі, а дуже розважено", — зауважив Гетманцев.

Він закликав представників бізнесу вносити свої пропозиції до ухвалення цих законопроєктів у другому читанні, яке планується до кінця жовтня. "Зараз до другого читання ми готові врахувати абсолютно все слушне, що буде від бізнесу, крім того, що "давайте нічого не робити", бо це не працює, це — шлях в нікуди. Давайте скасуємо податки і ЄСВ – це шлях в нікуди...Законопроєкти №1210 і 1209 лягають під бюджет і є системними змінами до Податкового кодексу та інших законодавчих актів. Вони на сьогодні обговорюються в комітеті. Будь ласка, вхід вільний", — звернувся голова профільного комітету до представників бізнесу.

"Ви не уявляєте, скільки мені довелося винести за ці законопроєкти...Мені легше було б зареєструвати законопроєкт про скасування ЄСВ і на цьому піаритися, але це –безвідповідально", – додав він.

Водночас Гетманцев зауважив, що українська влада поспішає з ухваленням низки економічних законопроєктів, оскільки зараз відкрилося "вікно можливостей". "Ми поспішаємо, тому що вікно можливостей, яке сьогодні відкрилося перед нашою державою, відкрилося ненадовго. Цей проміжок часу, коли ми можемо здійнити реальні, хоча можливо й непопулярні реформи, дуже короткий. Ми справедливо критикуємо бюджет, але він внесений на старій законодавчій базі. Ми є зараз намагаємося у стислі строки терміни у цьому турборежимі прийняти нові закони, на яких повинен базуватися цей бюджет", – пояснив голова комітету.

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