На Херсонщині запустять завод з переробки висівок

Компанія з турецькими інвестиціями ТОВ "Агро-Байхао" розпочала у Херсонській області будівництво заводу з переробки висівок в гранули.

Про це повідомив радник голови ОДА з питань розвитку бізнесу Денис Халупенко, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

Заначається, що це питання обговорювалося під час зустрічі чиновників з представниками компанії "Агро-Байхао".

Підприємство займатиметься переробкою висівок у гранули та експортуватиме їх до великого турецького агрохолдингу. Інвестори вже закупили обладнання та орендували приміщення. Завод планується запустити до кінця поточного року.

Нагадаємо, у Рівному презентували проєкт будівництва деревообробного заводу, який передбачає залучення 200 млн євро інвестицій, а також створення 2000 робочих місць.