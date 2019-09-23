Експерт сказав, коли в Україні розпочнеться ера економічного росту

Таку думку висловив фахівець Економічної експертної платформи В’ячеслав Черкашин у межах Форуму Національної бізнес-коаліції, який проходить сьогодні у Києві, інформує БІЗНЕС.

Він наголосив, що першоосновою економічного зростання країни є економічна свобода. "Ера економічного росту в Україні розпочнеться лише з отримання економічної свободи...Але вона — рідкий гість в нашій країні...Ми сьогодні в зазначеній категорії на останньому місці в Європі", — констатує Черкашин.

На його думку, "великий шлях економічного зростання точно не потрібно починати з пошуку тіньової економіки у малому бізнесі, з добору з креативних галузей, таких як IT-сектор, з пошуку шляхів зниження видатків з бюджету на найменш економічно захищених громадян, які отримують і пільги і дотації.

"Не треба робити з українців націю злочинців і доносчиків. На економічному кладовищі прогресу не спостерігається", — вважає експерт.

Також він звернув увагу на зволікання з реформою контролюючих органів. "Вважаю, що це найзабалаканіша реформа в Україні, а підготовчий період для фіскального блоку уряду відверто затягнувся...Тобто час журфіксів, інтерв`ю, піару в принципі закінчився. Потрібні чіткі кадрові, управлінські рішення, які здатні повернути довіру громадян до інститутів митної і податокової служби", — заявив Черкашин.

Крім того, він висловив занепокоєння нормативним "турборежимом" парламенту. "На догоду швидкості ухвалення законів згорають часто і розсудливість, і кричне мислення. Хочеться запропонувати, щоб повернулися до передчиборчих обіцянок президента Зеленського. Цитую: "Податки стануть простими і зрозумілими", "Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть більше свободи для бізнесу", "Кожен великий інве6стор. який прийде в Україну, отримає гарантії президента". Що це значить в моєму розумінні? Ухваліть закон про економічну свободу, який обмежує ступінь втручання держави в економіку; скоротіть кількість податків до 5-6; зробіть примітивними адміністрування і процедуру збору податків; введіть податок на виведений капітал; створіть єдиний правоохоронний орган у сфері боротьби з економічною злочинністю. Нехай СБУ, Нацполіція ловить вбивць, грабіжників і шпигунів, а не проводить обшуки у посадових осіб компаній, остаточно відлякуючи інвесторів від України", — вважає експерт.

Нагадаємо, 23 вересня в рамках форуму "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади" радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що єдиним каналом зростання України залишається покращення бізнес-клімату.