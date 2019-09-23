В Україні введуть серйозні штрафи за перевантажені фури

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №1047 , який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом.

Про це свідить інформація на сайті парламенту, інформує БІЗНЕС.

У документі зазначається, що в Україні все більша кількість фур здійснює перевезення з порушенням вагових обмежень.

Як варіант боротьби з цим явищем пропонується запровадити штрафи:

- від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Адміністративну відповідальність за правопорушення нестиме відповідальна особа -– або керівник компанії, за яким зареєстрований автомобіль, або виконуючий повноваження керівника такої компанії.

Крім того, змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується покласти відповідальність на посадових осіб центрального органу виконавчої влади за невиконання водіями вантажних автомобілів габаритно-вагових норм.

Гроші, отримані від штрафів, будуть зараховуватися до державного дорожнього фонду України.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада ухвалила цей закон у цілому.