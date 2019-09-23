Бізнес прогнозує на 2020 рік курс 28 грн/долар — дослідження

Бізнес під час планування бюджету на 2020 рік закладає вартість валюти на рівні 28 грн/долар.

Про це йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) "Глобальний огляд економіки України", який був презентований сьогодні у Києві, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Асоціації.

"При плануванні бюджету на наступний рік власники закладають вартість валюти в середньому на рівні 28 грн/$1. За прогнозами інвесторів, гривня надалі зміцнюватиметься, оскільки минулого року курс був на рівні 30 грн/$1", — сказала виконавчий директор асоціації Ганна Дерев’янко.

Згідно з дослідженням, на розвиток бізнесу в 2020 році розраховують 77% опитаних, а 45% СЕО прогнозують зростання доходів на 10-20%.

Водночас, порівняно з прогнозом на 2019 рік, скоротилася кількість компаній, які мають намір розширювати штат. Як засвідчило опитування, 47% компаній планують залишити кількість працівників на рівні минулого року, а 46% СЕО поділилися планами щодо розширення штату (торік таких було 58%).

Дослідження також показало, що наступного року компанії не поспішають розпочинати нові інвестиційні проєкти в Україні – тільки 33% СЕО мають такі наміри. При цьому більшість (90%) керівників планують підвищувати заробітну плату співробітникам на 5-20%.

Дослідження проводилося у серпні 2019 року. Всього було опитано 104 топ-менеджерів компаній-членів ЄБА.

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