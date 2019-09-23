Чому французькі фермери не поспішатимуть купувати…

Вінсент Лусуарн

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

Енергетична децентралізація – чи можлива вона…

Петро Багрій

Чи є оновлення на ринку безготівкової…

Ольга Куничак

Бізнес очікує радикальних змін у законодавстві…

Микола Ганул

Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес…

Тетяна Лісовська

Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

25
Ср., вер.
14 Нові матеріали

Зеленський "відкрив дорогу" митному безвізу з ЄС

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який впроваджує в тестовому режимі єдину систему обміну транзитною інформацією, що згодом дозволить Україні приєднатися до системи спільного транзиту з Євросоюзом та деякими іншими країнами.

Про це свідить інформація на сайті парламенту, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про законопроєкт №1082 "Про режим загального транзиту і введення національної електронної транзитної системи". 

У пояснювальній записці зазначено, що ухвалення цього документу дасть змогу застосовувати в Україні європейські транзитні правила, які передбачають використання підприємствами єдиної митної декларації та єдиної гарантії для переміщення товарів від країни-відправника в країну-призначення через усі кордони договірних сторін Конвенції про процедуру загального транзиту без затримок.

Таким чином, Україна отримає в режимі реального часу обмін митною інформацією з 35-ма країнами європейського регіону і підвищить ефективність використання системи аналізу ризиків.

Планується, що електронна система обміну транзитною інформацією фукціонуватиме в Україні у тестовому режимі близько року, потім вона буде протестована європейськими партнерами. Після цього Україна приєднається до угоди про спільний транзит з Євросоюзом.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1082 у другому читанні.

Володимир Зеленський Євросоюз транзит митний безвіз