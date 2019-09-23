За 18 років мораторію держава привласнила 1,5 млн га землі померлих українців

За 18 років мораторію на продаж землі 1,5 млн га родючих земель потрапили у державну власність лише тому, що громадяни не могли їх продати.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє команда Зеленського, інформує БІЗНЕС.

"​​За 18 років мораторію на продаж землі аж 1,5 млн га родючих земель потрапили у державну власність тільки тому, що люди не могли їх продати. Тобто власники земель жили на мізерні пенсії, бо не могли заробляти на родючих паях. Після їхньої смерті землі просто відійшли державі", — йдеться у повідомленні.

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Крім того, у команді Зеленського анонсували запуск найближчим часом call-центру з питань земельної реформи.

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