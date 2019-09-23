У Зеленського назвали головний канал економічного прориву

Проєкт державного бюджету на 2020 рік не передбачає фіскального простору для стимулювання розвитку економіки, тому єдиним каналом зростання залишається покращення бізнес-клімату в країні.
Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко у межах Форуму Національної бізнес-коаліції, який стартував сьогодні у Києві, інформує БІЗНЕС.
"Ми з вами перебуваємо в умовах дефіциту державного бюждету. І новий проєкт держбюджету, який справедливо піддається критиці, очевидно що перебуває зараз у зоні дефіциту в межах 2% ВВП. А це значить, що нема так званого фіскального простору, яке ми так хотіли б мати, щоб стимулювати економіку. Але він може з`явитися пізніше", — сказав Устенко.
Тому, за його словами, в України залишається лише такий канал стимулювання економіки, як покращення бізнес-клімату та активізація інвестиційної діяльності. "І тут важке завдання, яке стоїться перед президентом, його офісом, Кабінетом міністрів і партією "Слуга народу", полягає в тому, що треба знайти систему економічних рівнянь, які не мають економічних коренів", — зауважив радник президента. Зокрема, за його словами, покращити бізнес-клімат можна за рахунок:
- зниження корупції, яка, за різними оцінками, оцінюється приблизно в $10 млрд;
- боротьби з контрабандою, обсяг якої може досягати від $5 до 10 млрд у річному вимірі;
- покращення позицій в рейтингу Doing Business.
"І тоді для нас відкриваються канали різкого покращення якості економіки і здійснення прориву. Але важливо розуміти, що у нас... нема нічого посередині. Або ми робимо економічний прорив, або демонструємо реально високі темпи економічного зростання, або в нас будуть серйозні проблеми, пов`язані з усім, включаючи нашу стабільність, нашу безпеку, великі геополітичні виклики", — заявив Устенко.
Нагадаємо:
- 2 вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%, це не менше 5-7% щорічно. На думку очільника уряду, зростання ВВП можна забезпечити за рахунок залучення в країну іноземних інвестицій і лібералізації економіки.
- Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін повідомив, що для досягнення зростання економіки України на 5-7% щорічний обсяг інвестицій в економіку (внутрішніх і зовнішніх) повинен бути від $29 до $55 млрд. А для стимулювання інвестицій треба впровадити низку важливих реформ.
- 15 вересня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Він побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.