У Зеленського назвали головний канал економічного прориву

Проєкт державного бюджету на 2020 рік не передбачає фіскального простору для стимулювання розвитку економіки, тому єдиним каналом зростання залишається покращення бізнес-клімату в країні.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко у межах Форуму Національної бізнес-коаліції, який стартував сьогодні у Києві, інформує БІЗНЕС.

"Ми з вами перебуваємо в умовах дефіциту державного бюждету. І новий проєкт держбюджету, який справедливо піддається критиці, очевидно що перебуває зараз у зоні дефіциту в межах 2% ВВП. А це значить, що нема так званого фіскального простору, яке ми так хотіли б мати, щоб стимулювати економіку. Але він може з`явитися пізніше", — сказав Устенко.

Тому, за його словами, в України залишається лише такий канал стимулювання економіки, як покращення бізнес-клімату та активізація інвестиційної діяльності. "І тут важке завдання, яке стоїться перед президентом, його офісом, Кабінетом міністрів і партією "Слуга народу", полягає в тому, що треба знайти систему економічних рівнянь, які не мають економічних коренів", — зауважив радник президента. Зокрема, за його словами, покращити бізнес-клімат можна за рахунок:

- зниження корупції, яка, за різними оцінками, оцінюється приблизно в $10 млрд;

- боротьби з контрабандою, обсяг якої може досягати від $5 до 10 млрд у річному вимірі;

- покращення позицій в рейтингу Doing Business.

"І тоді для нас відкриваються канали різкого покращення якості економіки і здійснення прориву. Але важливо розуміти, що у нас... нема нічого посередині. Або ми робимо економічний прорив, або демонструємо реально високі темпи економічного зростання, або в нас будуть серйозні проблеми, пов`язані з усім, включаючи нашу стабільність, нашу безпеку, великі геополітичні виклики", — заявив Устенко.

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