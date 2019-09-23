У Києві стартував форум Національної бізнес-коаліції (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні, 23 вересня, у Києві розпочав роботу форум "Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади", під час якого лідери політичних сил, представники бізнес-спільноти та експерти обговорять пріоритети економічних реформ.

Як повідомляє БІЗНЕС, організатором форуму є Національна бізнес-коаліція, яка об’єднала 87 бізнес-асоціацій, що представляють понад 40 тис. підприємств з усієї країни.

Учасники коаліції сформували та презентували політичним партіям ТОП-10 пріоритетів бізнесу, які необхідно втілити для покращення умов ведення бізнесу, детінізації та зростання економіки.

До участі у Форумі запрошені: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова парламентського Комітету з податкових питань Данил Гетманцев, голова Комітету з економічних питань ВРУ Дмитро Наталуха, голова Комітету з питань соцполітики ВРУ Галина Третьякова; лідери партій "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос".

Серед спікерів – президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе; голова Наглядової ради та президент ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" Віталій Антонов; голова правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України Сергій Погребний; президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков; виконавчий директор "ТІ Україна", представник Коаліції з питань антикорупційної та судової реформи Андрій Боровик; генеральний директор Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки" Софія Арасланова; президент Української асоціації виробників Олександр Громико; виконавчий директор Асоціації прямого продажу Надія Бедричук, керівник асоціації IT-Ukraine Костянтин Васюк, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов; старший аналітик з питань податкової політики Інституту соціально-економічної трансформації, фахівець Економічної експертної платформи В’ячеслав Черкашин та інші.

Очікується, що у заході візьмуть участь понад 300 проактивних керівників бізнесу та представників асоціацій з усієї України.