За вихідні: Коломойський і "ПриватБанк", переговори з МВФ і дедлайни від Зеленського

"Ми не відчепимось": Коломойський зробив заяву щодо "ПриватБанку"

Олігарх Ігор Коломойський спростовує інформацію про переговори з представниками нової влади щодо врегулювання ситуації з "Приватбанком.

Про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує БІЗНЕС з посиланням на Громадське.

"Я це читаю тільки в пресі. Ніяких реальних переговорів, консультацій не ведеться. Компроміс колись потрібен, тому що ми від нового власника акцій Приватбанку не відстанемо", — сказав Коломойський.

При цьому він не відкидає інтересу до фінустанови. "Ми не відстанемо від нового власника ПриватБанку… Я хотів би уточнити — нас цікавить ПриватБанк, але якщо процес врегулювання велика складність, і це може викликати турбулентності на фінансовому ринку, нічого страшного, ми можемо відмовитися від цього. Все продається і все купується у бізнесі", — заявив олігарх.

Він сподівається, що з новою владою вдасться вести переговори.

Нагадаємо:

13 вересня в кулуарах форуму YES у Києві Ігор Коломойський заявив, що бачить "гарне вікно можливостей" для укладання мирової угоди з державою у справі про націоналізацію "ПриватБанку".

17 вересня ЗМІ, посилаючись на інтерв'ю газети Financial Times, повідомили, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає можливий компроміс із бізнесменом Ігорем Коломойським щодо спору про націоналізацію "ПриватБанку". Проте згодом Гончарук звинуватив журналістів Financial Times у тому, що вони вирвали з контексту його слова щодо врегулювання ситуації з "Приватбанком".

Зеленський обговорив з МВФ "амбітний порядок денний"

Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) програму фінансової підтримки України.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт глави держави.

Зустріч проводилася з представником МВФ Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. "Під час зустрічі обговорювалася програма підтримки Фондом амбітного порядку денного реформ в України, який реалізується президентом України та українським урядом і спрямований на підтримку макроекономічної стабільності та зростання економіки", — повідормили у пресслужбі президента.

Зеленський поінформував, що менш ніж за місяць роботи новообрана Верховна Рада ухвалила низку законів, що спрямовані на реформування фінансового сектору, детінізацію економіки та реальну боротьбу з корупцією. "Я запевняю у повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку та всебічного розслідування зловживань у банківському секторі", – заявив український лідер.

Крім того, сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектору та ситуації щодо "ПриватБанку".

Зеленський наголосив, що подальша співпраця з МВФ є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

Нагадаємо:

Україна розрахувалася з МВФ за програмою stand-by, відкритою в 2014 році.

Українська влада і МВФ ведуть переговори про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до $5 млрд.

Зеленський завізував указ про невідкладні заходи в економіці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №713/2019 про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт глави держави.

Так, з метою прискорення економічного розвитку, подальшої децентралізації влади та запобігання корупції Кабінету міністрів доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради до 1 жовтня 2019 року законопроєкти:

- про обіг земель сільськогосподарського призначення;

- про легалізацію грального бізнесу в Україні;

- про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування видобутку бурштину в Україні;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Також до 1 січня 2020 року Кабмін має розробити та запропонувати парламенту законопроєкти:

- про засади адміністративно-територіального устрою України;

- про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про місцеві вибори;

- про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики" щодо підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку;

- про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" щодо посилення конкурентоспроможності регіонів;

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення законодавства про працю.

Крім того, уряду доручено передбачити під час доопрацювання проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік кошти на здійснення заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат, а також збільшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку.

Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому уряду у співпраці з Верховною Радою поліпшити бізнес-клімат у країні, переглянути трудове законодавство та запровадити єдину систему електронних послуг.

У "Нафтогазі" розповіли про тарифи на транзит російського газу

Рівень тарифів для транзиту російського газу в Євросоюз через ГТС України залежатиме від заброньованих обсягів транзиту.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв після тристоронніх переговорів з представниками російського "Газпрому" і Єврокомісією в Брюсселі, інформує БІЗНЕС з посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, обидва сценарії розраховані на 15 років бронювання потужностей. Якщо "Газпром" буде бронювати 60 млрд кубометрів на рік, то, за оцінками "Нафтогазу" упродовж 2020-2024 років тариф складе близько $3,21 за прокачування тисячі кубометрів газу на 100 км української ГТС. Якщо ж заброньований обсяг прокачування газу складе 90 млрд кубометрів, то тариф буде нижчим – $2,56 за тисячу кубометрів на 100 кілометрів.

"Поки ми не отримали відповіді від російської сторони, яке їх бачення навантаження української системи, тривалості контракту", – cказав Коболєв

Водночас він виключив можливості транзиту російського газу через ГТС України в ЄС без укладення контракту з "Газпромом". "Короткострокове бронювання дозволено європейським законодавством, тому ми його точно дозволимо всім учасникам... Але я не можу уявити, як можна дотримуватися законодавства, пересилаючи газ з Росії без контракту. Це може розглядатись як контрабанда", – заявив глава "Нафтогазу".

Він додав, що для бронювання спочатку необхідно підписати договір про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем. "Без такої угоди в оператора ГТС немає юридичних підстав вважати, що той чи інший обсяг газу для транспортування", – сказав Коболєв.

Нагадаємо, 19 вересня в Брюсселі відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Європейської комісії щодо умов використання транзитних потужностей української ГТС після завершення чинного контракту між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом" 1 січня 2020 року.

Google інвестує 3 млрд євро в європейські дата-центри

Компанія Google протягом наступних двох років вкладе 3 млрд євро в європейські дата-центри.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Reuters.

Зазначається, що інвестиційний план передбачає виділення додаткових 600 млн євро для нового дата-центру в місті Хаміна в Фінляндії. Загальний обсяг вкладених у нього грошей складе більше 2 млрд євро.

Раніше корпорація інвестувала 800 млн євро у вже існуючий фінський дата-центр, збудований на місці старої паперової фабрики.

Нагадаємо, влітку 2019 року компанія Google запустила безкоштовну платформу Google for Small Business для представників малого бізнесу, яка буде підказувати необхідні інструменти для розвитку компанії.