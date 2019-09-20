Бізнес звернувся до фінансового комітету Ради щодо трьох фіскальних законопроєктів

Члени Київської торгово-промислової палати (КТПП) просять голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева не допустити ухвалення в другому читанні трьох законопроєктів в сфері фіскальної політики без урахування думки бізнесу.

Про це йдеться в резолюції круглого столу, який відбувся 20 вересня за участі представників бізнес-спільноти, експертів, адвокатів, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу КТПП.

Йдеться про законопроєкти щодо вдосконалення адміністрування податків №1210, про застосування реєстраторів розрахункових операцій №1053-1 і детінізацію розрахунків № 1073.

Так, учасники обговорення попереджають, що норми законопроєкту №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" можуть призвести, зокрема, до збільшення в 4 рази штрафних санкцій за вчинення податкових правопорушень, введення 20% ставки оподаткування ПДВ при експорті товарів за ціною нижчою за звичайну і ціни придбання, незважаючи на наявність позитивної судової практики щодо неправомірності даної норми.

Крім того, на їхню думку, ухвалення цього документу в пропонованій редакції сприятиме запровадженню "презумпції вини платника податків", тобто безумовної фінансової відповідальності платників податків незалежно від наявності вини, виключенню відповідальності керівника і посадової особи фіскального органу при прийнятті неправомірних рішень, дій чи бездіяльність, а також виключення з податкових витрат курсових різниць, суперечить Міжнародним стандартам обліку і звітності.

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Також представники бізнесу вважають неприпустимим ухвалення без внесення змін законопроєктів №1053-1 "Про внесення змін до Закону України" Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", оскільки відбудеться значне збільшення штрафних санкцій за вчинення порушень по використанню РРО.

"Це також призведе до того, що витрати малого бізнесу і мікропідприємництва – платників податків другої і третьої груп єдиного податку на адміністрування процесів придбання та застосування РРО збільшаться в рази, що може привести до скорочення або припинення їх діяльності. Крім того, запропоноване законопроєктами регулювання може мати зворотний ефект – пошук можливостей оптимізації витрат на адміністрування бізнесу за допомогою "конвертаційних центрів", – попереджають експерти.

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Члени Київської торгово-промислової палати вважають, що наведені положення містять дискримінаційні для платників податків норми. Тому вони просять главу фінансового комітету Ради врахувати позицію бізнесу та виправити вказані недоліки до розгляду законопроєктів у другому читанні.

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