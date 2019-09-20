Українським авіакомпаніям можуть скасувати ПДВ на внутрішні рейси

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю "Фокусу", інформує БІЗНЕС.

"Як варіант ми можемо скасувати для внутрішніх рейсів ПДВ. Це логічно, багато країн так роблять. Це нормальна історія, яка не під МАУ, не під SkyUp, а під національного українського оператора", – сказав міністр. При цьому Криклій зазначив, що такий "стимул" поки що залишається предметом дискусій, але він вважає його правильним, оскільки "стимулюватиме ринок внутрішньої авіації".

Водночас глава Мінінфраструктури запевнив, що про компенсації "заднім числом" для МАУ, яка судиться з "Украерорухом", не буде. "У МАУ є заборгованість перед "Украерорухом" близько 1 млрд грн. Держпідприємство подало позов до суду. МАУ подала зустрічний позов, в якому стверджує, що вони через війну, починаючи з 2014 року, змушені були здійснювати обльоти Росії і тому вимагають компенсацію". Про компенсацію цих витрат і мови бути не може. Кабмін таке не підтримає", — зазначиє.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українські авіакомпанії втрачають чимало коштів через необхідність літати в обхід Росії. Криклій зазначив, що ця проблема торкнулася в першу чергу авіакомпаній МАУ (один з беніфіціарів — бізнесмен Ігор Коломойський) і SkyUp (належить родині бізнесменів Альба).