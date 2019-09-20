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За медіа-атакою на заступника міністра інфраструктури Лавренюка стоїть Шульмейстер — Карл Волох

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Колишній перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер організував інформаційну кампанію з дискредитації чинного заступника міністра Юрія Лавренюка.

Про це заявив відомий український блогер Карл Волох на своїй Facebook-сторінці, інформує БІЗНЕС.

За його спостереженнями, протягом останнього місяця ЗМІ подавали критичні матеріали про Лавренюка. Переважна більшість публікацій містила очевидні ознаки політичного "замовлення": в них відсутній інформаційний привід, наводяться суб'єктивні оцінки і допущення, містяться посилання на анонімні джерела і використовуються докази в дусі "раз пляшки не здає — значить, сам жене".

Волох вважає, що за піар-атакою стоїть Володимир Шульмейстер: дискредитувавши Лавренюка, він спробує отримати крісло в оновленому МІУ. "Відчуття таке, що Шульмейстеру дуже хочеться повернутися на посаду (напевно, зарплата в неповну штуку баксів спати не дає), а місце зайняте. Ось і поспішає його розчистити, організувавши просто вал публікацій проти суперника", — написав блогер.

Нагадаємо, Володимир Шульмейстер обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури в 2014-2016 роках. Він був фігурантом декількох корупційних скандалів, а також непрозорих кадрових конкурсів на посади керівників ключових держпідприємств галузі.

Карл Волох медіа-атака Юрій Лавренюк