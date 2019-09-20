Оприлюднено текст земельного законопроєкту

Документ опублікований на сайті міністерства, повідомляє БІЗНЕС.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, якими дозволяє покупку землі:

громадянам України;

юридичним особам;

територіальним громадам;

державі.

При цьому вказується, що іноземці можуть володіти земельними ділянками на правах успадкування. Для цього вони повинні звернутися за наданням такого права протягом року.

Сукупна площа земельних паїв, які дозволять продавати на ринку, не повинна перевищувати 15% всіх сільськогосподарських земель в межах однієї області або 0,5% всіх земель сільськогосппризначення в Україні.

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"Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів", — йдеться в документі.

Крім того, Кабінет міністрів зобов'язують переглянути чинні нормативні акти протягом трьох місяців після набуття чинності закону.

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