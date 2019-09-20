Рада забезпечила захист географічних брендів

Законопроєкт №1065 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень" проголосували 277 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Цей документ є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію з ЄС. Він забезпечить захист іноземних географічних зазначень та створить підстави для створення таких зазначень в Україні. "Це означає, що ми погоджуємося, що шампанське можна виготовляти тільки з винограду, який росте у французькому регіоні Шампань. Ухвалення законопроєкту означає, що українські виробники більше не зможуть виробляти українське шампанське, а перейдуть на загальносвітову практику і будуть називати свої вина ігристими", — пояснила автор законопроєкту Роксолана Подласа під час його розгляду у першому читанні.

За її словами, українські назви-бренди також отримають правовий захист в Євросоюзі. Їх перелік наразі формується. Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада України схвалила цей законопроєкт у першому читанні.

Довідка: Географічне зазначення — це позначення, яке ідентифікує товар (послугу) як такий, що походить із території певного географічного місця (країни, регіону чи місцевості на території країни або іншого географічного об'єкта) та має певну якість, репутацію чи характеристики, істотно зумовлені цим географічним місцем, зокрема його природними умовами, чи людський фактор або поєднання природних умов і людського фактора.

Прикладами позначень товарів, які мають однакові специфічні властивості на всій території країни, можуть бути бразильська кава, швейцарський сир, грузинське вино, болгарська трояндова олія, оливки з Іспанії тощо.