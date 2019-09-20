Україна друга у світі за прогресом щодо відкриття даних

Україна посідає друге місце у світі за прогресом щодо відкриття даних, а в найближчі три роки вона має вийти у топ-3 за обсягом відкриття даних.

Про це під час відкриття Open Data Forum заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує БІЗНЕС.

"Я бачу два завдання для нашого новоствореного міністерства: зробити так, щоб даних [відкритих ] ставало більше і щоб на основі відкритих даних з'являлося більше бізнесів. Я вивчив постанови, що передбачають вікриття даних, але я й знаю відсоток виконання. Наша мета — зробити так, щоб дані стали на 100% відкритими", — сказав Федоров.

Він зазначив, що очолюване ним міністерство працюватиме над тим, щоб Україна упродовж трьох років увійшла у топ-3 за відкритістю даних у світі. Наразі Україна посідає друге місце у світі за прогресом щодо відкриття даних.

Федоров також повідомив, що презентація Міністерства цифрової трансформації і його керівництва відбудеться 27 вересня. "Ми створили міністерство, щоб формувати політику в сфері діджиталізації. Раніше цим не займався жоден орган. Сьогодні є міністерство, ми будемо підтримувати такі проекти, шукати фінансування, допомагати. 27 вересня буде публічна презентація нашого міністерства і заступників", — сказав він.

За його словами, у кожному міністерстві будуть заступники, які будуть відповідати за діджиталізацію.

На регіональному рівні також будуть запроваджені посади заступників глав адміністрацій, які будуть відстежувати ключові показники ефективності місцевих проєктів. "Ми також створили комітет з діджіталізації і цифрової трансформації у Верховній Раді. Це перший комітет з таким набором функцій. І це теж важливо, тому що на законодавчому рівні є підтримка", — додав міністр.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром з питань цифрової трансформації колишнього радника президента Володимира Зеленського Михайла Федорова.