Банки штрафуватимуть за неправдиву рекламу споживчих кредитів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 1085-1 про захист споживачів фінансових послуг, який зобов'язує банки розкривати інформацію про реальні кредитні ставки та комісії, які сплачують споживачі при отриманні кредитів.

За відповідний документ проголосували 309 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Законопроєкт передбачає адміністративні стягнення з фінансових компаній та банківських установ за надання неправдивої інформації про свої послуги, зокрема щодо відсоткових ставок за кредитами та депозитами, комісій та інших платежів, які присутні у кредитній угоді, але відсутні у рекламі фінансової послуги.

"Так, проведені серед банків дослідження щодо висвітлення реальної ставки з урахуванням загальних витрат за кредитом показали, що задекларована банком номінальна процентна ставка споживчого кредиту часто виявляється значно меншою від розміру реальної процентної ставки, розрахованої з включенням до загальних витрат за кредитом послуг третіх осіб, що суттєво збільшує загальні витати за кредитом", — йдеться у пояснювальній записці.

Автори законодавчої ініціативи сподіваються, що це допоможе споживачам побачити реальну картину вартості кредитів та підвищить рівень довіри населення до банків, страхових компаній та інших фінансових установ. "Це дозволить споживачам краще порівнювати різні фінансові продукти, а також створить однакові конкурентні умови для самих фінансових установ", — додають законотворці.

Нагадаємо, 11 вересня 2019 року Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні.