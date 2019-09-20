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Рада запровадила добровільне застосування національних стандартів

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Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №1068, який передбачає перехід на добровільне застосування національних стандартів.

Відповідний документ підтримав 291 народний депутат, інформує БІЗНЕС.

Він спрямований на приведення національної системи стандартизації у відповідність до міжнародної та європейської практики.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом передбачається можливість:

- встановити добровільність застосування національних стандартів;
- недопущення погодження проєктів національних стандартів з державними органами;
- недопущення нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов;
- скасування галузевої стандартизації, у зв’язку з чим, протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи скасовування. 

Цим документом завершується реформа технічного регулювання, яка почалася в 2014 році. 

Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада схвалила законопроєкт №1068 у першому читанні.

Верховна Рада Законопроєкт Стандартизація