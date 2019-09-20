На заводі "Нібулон" стартував міжнародний форум TRANS EXPO ODESA-MYKOLAIV 2019

Сьогодні, 20 вересня, на суднобудівно-судноремонтному заводі "Нібулон" (м. Миколаїв) урочисто відкрили міжнародний форум TRANS EXPO ODESA-MYKOLAIV 2019, в рамках якого відбудеться виставка "Суднобудування та водний транспорт 2019".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що вже третій рік поспіль "Нібулон" стає місцем проведення наймасштабніших за останнє десятиріччя міжнародних виставок у галузі суднобудування та водного транспорту. Заходи цьогорічного форуму також традиційно присвячені розвитку суднобудування і судноремонту, впровадженню новітніх технологій, розвитку річкових перевезень, залученню інвестицій.

У цьогорічній виставці візьмуть участь майже 100 учасників – іноземні та українські компанії морської галузі, діяльність яких пов’язана з внутрішніми та міжнародними морськими і річковими перевезеннями, постачальники навігаційного і суднового устаткування, тренажерні центри, порти і термінали, суднобудівні і судноремонтні заводи, крюїнгові компанії, а також компанії, що надають сюрвеєрскі, страхові, консалтингові послуги, профільні вищі та професійно-технічні навчальні заклади.

У день відкриття форуму відбудеться історична для українського суднобудування подія – в експлуатацію буде введено найбільше за останні 15 років незалежності України і за всю історію суднобудівного заводу "Нібулон" судно – 140-метровий плавкран з двома крановими частинами та зерносховищем на 10 тис. тонн NIBULON MAХ. Його урочиста закладка відбулася 23 травня 2018 року.

За підрахунками спеціалістів компанії, NIBULON MAХ дозволить підвищити річні обсяги перевалки вантажів флотом на 2-3 млн тонн на рік та збільшити обсяги перевалки вантажів безпосередньо флотом компанії до 4-5 млн тонн на рік. "Будівництво судна такого класу – це абсолютно новий вищий рівень суднобудівних потужностей компанії "Нібулон". Для цього на заводі було модернізовано стапельний майданчик та спуско-підйомний пристрій, що призвело до збільшення кількості стапельних та спускових доріжок. Компанією проведено масштабну реконструкцію суднобудівного підприємства, після завершення якої воно має стати найсучаснішим в Україні і, без сумніву, одним з найкращих в Європі", – розповіли в компанії.

Учасники та гості форуму матимуть можливість ознайомитися з виробничими потужностями суднобудівної верфі та виробничими процесами заводу – від виготовлення деталей до формування міцних корпусів суден, а також стануть свідками закладки нових суден: портового буксира штовхача-кантувальника проєкту Т410 і несамохідного судна-майданчика проєкту B1500.

Також у рамках форуму відбудеться круглий стіл на тему: "Розвиток внутрішніх річкових перевезень – шлях до відродження українського суднобудування (практичний досвід, перспективи і проблеми галузі)", в роботі якого будуть задіяні провідні українські та міжнародні галузеві фахівці, представники посольств і міжнародних фінансових організацій.

Очікується, що захід відвідають 5 тисяч гостей. Серед запрошених – керівництво держави, народні депутати, дипломати країн ЄС, керівники провідних фінансових інститутів світу, потенційні інвестори та науковці, фахівці морегосподарського комплексу, суднобудівної та інших галузей.

Завершиться форум 21 вересня водним шоу та масштабним парадом флоту компанії "Нібулон".

Нагадаємо:

На початку серпня компанія "Нібулон" ввела в експлуатацію свій 27-й зерновий термінал в селі Тернівка Вільнянського району Запорізької області.

У лютому 2018 року ЄБРР підписав кредитну угоду на $50 млн з "Нібулон" з метою модернізації зернової логістичної інфраструктури компанії у 2018–2019 роках. Кредитні кошти будуть використані для спорудження річкових терміналів, будівництва перевантажувального крану, річкового флоту та розширення термінала в Миколаєві.

Довідка: ТОВ СП "НІБУЛОН" – судноплавна компанія, яка була створена у 2009 році з початком реалізації патріотичної інвестиційної програми з відродження Дніпра та інших річок як транспортних судноплавних артерій України. Компанія є одним із вітчизняних лідерів з нарощування тоннажу та оновлення флоту, який станом на січень 2019 року налічував 71 одиницю.

У 2018/19 маркетинговому році компанія "Нібулон" перевезла внутрішніми водним шляхами понад 3,5 млн тонн різноманітних вантажів, збільшивши обсяг перевезень на 40%.