Українські аграрії масово протестують проти продажу землі іноземцям

Сьогодні, 20 вересня, українські аграрії вийшли на головні траси у 15-ти регіонах країни, протестуючи проти наміру влади дозволити продаж землі іноземцям.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на громадську спілку "Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР), яка є організатором мирних протестів.
"Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл купувати землю юридичним особам. Саме це і стане тієї "лазівкою", через яку іноземні громадяни зможуть заволодіти українською землею", — заявили у ВАР.
Учасники акції "Ні продажу землі іноземцям!" вивели на головні траси велику кількість агротехніки.
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Організатори наголошують, що акція носить мирний характер і покликана привернути увагу громадськості та влади до проблеми впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.
Нагадаємо:
- 19 вересня на зустрічі з аграріями президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- У Світовому банку запропонували створити спеціальний фонд, який буде гарантувати малим фермерам купівлю земельних паїв.