Українські аграрії масово протестують проти продажу землі іноземцям

Сьогодні, 20 вересня, українські аграрії вийшли на головні траси у 15-ти регіонах країни, протестуючи проти наміру влади дозволити продаж землі іноземцям.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на громадську спілку "Всеукраїнська Аграрна Рада" (ВАР), яка є організатором мирних протестів.



"Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл купувати землю юридичним особам. Саме це і стане тієї "лазівкою", через яку іноземні громадяни зможуть заволодіти українською землею", — заявили у ВАР.

Учасники акції "Ні продажу землі іноземцям!" вивели на головні траси велику кількість агротехніки.

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Організатори наголошують, що акція носить мирний характер і покликана привернути увагу громадськості та влади до проблеми впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.

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