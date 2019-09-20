Робітники заводу Коломойського пікетують головний офіс "ПриватБанку" у Дніпрі

Сьогодні вранці, 20 вересня, співробітники Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) почали пікет біля головного офісу "ПриватБанку" в Дніпрі.
Про це у Facebook повідомив прессекретар "Приватбанку" Олег Серга, інформує БІЗНЕС.
За його даними, зранку 10 автобусів з робітниками заводу оточили будівлю головного офісу "ПриватБанку в Дніпрі. "На поточний момент біля будівлі банку страйкують близько 500 людей. В ході зустрічі з робітниками заводу, на якій були озвучені позиції сторін, банкіри відзначили, що виконання підприємством своїх зобов’язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування, отриманими власниками банку до його націоналізації, 10 років тому, коли і банк, і завод належали одній групі власників", — написав Серга.
Він наголосив, що "Приватбанк" не є учасником угоди щодо врегулювання спору між Нацбанком і НЗФ і розцінює цей пікет як ще одну спробу тиску.
Водночас у коментарях до посту дописувачі зазначили, що працівникам заводу "не виплачують зарплату, маніпулюючи виплатою". "Робітникам на заводі сказали — йдіть забирайте вашу зарплату біля Приватбанку", — зазначив прессекретар фінустанови.
Нагадаємо:
- 28 серпня 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів (НЗФ). Згідно з нею, завод зобов’язався погасити заборгованість перед банком за кредитом рефінансування в сумі, яка дорівнює ринковій вартості заставного майна.
- 6 вересня НЗФ достроково виконав зобов’язання перед НБУ за мировою угодою.
- 11 вересня в головному офісі "ПриватБанку" в Дніпрі поліція провела обшуки на підставі дії рішення Жовтневого районного суду Дніпра.
- У "ПриватБанку" розцінили дії поліції як тиск на банк і спроба його дискредитації. Згодом з`ясувалося, що підозри слідчих пов'язані з наймом "ПриватБанком" рекрутингових компаній.
- 13 вересня в кулуарах форуму YES у Києві Ігор Коломойський заявив, що бачить "гарне вікно можливостей" для укладання мирової угоди з державою у справі про націоналізацію "ПриватБанку".