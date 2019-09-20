Робітники заводу Коломойського пікетують головний офіс "ПриватБанку" у Дніпрі

Про це у Facebook повідомив прессекретар "Приватбанку" Олег Серга, інформує БІЗНЕС.

За його даними, зранку 10 автобусів з робітниками заводу оточили будівлю головного офісу "ПриватБанку в Дніпрі. "На поточний момент біля будівлі банку страйкують близько 500 людей. В ході зустрічі з робітниками заводу, на якій були озвучені позиції сторін, банкіри відзначили, що виконання підприємством своїх зобов’язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування, отриманими власниками банку до його націоналізації, 10 років тому, коли і банк, і завод належали одній групі власників", — написав Серга.

Він наголосив, що "Приватбанк" не є учасником угоди щодо врегулювання спору між Нацбанком і НЗФ і розцінює цей пікет як ще одну спробу тиску.

Водночас у коментарях до посту дописувачі зазначили, що працівникам заводу "не виплачують зарплату, маніпулюючи виплатою". "Робітникам на заводі сказали — йдіть забирайте вашу зарплату біля Приватбанку", — зазначив прессекретар фінустанови.

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