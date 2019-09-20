В Україні скоро можуть запустити виробництво паперу з опалого листя

В Україні невдовзі може розпочатися виробництво eco-friendly паперу з опалого листя. Цю технологію запропонував український школяр, а нині студент КНУ ім. Т. Шевченка Валентин Фречка.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.

Він повідомив, що днями технологія виготовлення паперу з опалого листя RE-leaf успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні і готова до роботи в "масштабних умовах".

"Ми підтвердили ефективність використання листя як замінника деревини. Ми виготовили папір на спеціалізованому обладнанні, яке показало, що папір і справді якісний", – сказав Фречка.

За його словами, зараз необхідно удосконалити певні деталі, але загалом вже скоро можна буде говорити про першу в світі лінію переробки опалого листя на паперову продукцію.

Нагадуємо, що раніше Валентин Фречка завдяки своєму проєкту здобув "золото" на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, а також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.