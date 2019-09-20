Милованов назвав дві умови для запуску ринку землі

Для того, щоб прозорий ринок землі в Україні успішно стартував, потрібно знати, хто саме контролює ці землі і хто їх кінцевий власник.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у ефірі телеканалу 1+1, інформує БІЗНЕС.

Міністр зазначив, що на сьогодні ринок землі вже фактично діє, однак він є не прозорим, а доступ до нього мають тільки певні особи за допомогою схем і великих грошей.

"Мова не йде про створення ринку. Йдеться про створення прозорого ринку нарешті. Потрібно дві речі забезпечити. Потрібно зрозуміти, хто є кінцевими власниками. Знаємо, що є тіньовий або напівлегальний ринок оренди. Ми не знаємо, хто є кінцевим власником", – сказав Милованов.

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Також він наголосив на необхідності створення системи моніторингу моніторингу кінцевих бенефіціарів.

За словами міністра, ця проблема має вирішуватися не законопроєктом про обіг земель сільгосппризначення. "Ця проблема є сьогодні, буде завтра і післязавтра. Суспільство має добитися, щоб кінцеві бенефіціари були відкриті. Законопроект про обіг земель цього не вирішує. Я хочу розв'язати цю проблему по-справжньому", – зазначив він.

Крім того, Милованов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що основні положення законопроєкту про обіг сільгоспземель передбачають можливість купівлі земель сільгосппризначення українськими фізичними та юридичними особами, територіальними громадами і державою.

Водночас малим фермерам і фізичним особам, які купують до 500 га земель, надаватиметься фінансова підтримка механізмом компенсації відсотків та за допомогою інших видів фінансової підтримки.

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