В Україні вперше відбудеться європейський саміт Pro Bono Summit

У Києві 26 вересня на території інноваційного парку UNIT.City вперше відбудеться європейський Pro Bono Summit — щорічна зустріч міжнародних експертів pro bono та інтелектуального волонтерства, представників бізнесу і соціального сектору.

Як повідомляє БІЗНЕС, організатором саміту в Україні виступає Pro Bono Club Ukraine — платформа змістовних партнерств, яка допомагає соціальним проєктам отримати експертну підтримку або консультацію, а бізнесу — реалізувати корпоративну соціальну відповідальність, приєднатися до розвитку суспільства. Очолює платформу перший імпакт-інвестор України, співінвестор спільноти БІЗНЕС 100, співзасновник найбільшого портового оператора "Трансінвестсервіс", творець проєктів "Зелений театр" і "Impact Hub Odessa" Єгор Гребенніков.

У межах саміту учасники зможуть дізнатися, що таке корпоративне волонтерство і яке майбутнє його чекає, як розвивати своїх співробітників і масштабувати бізнес за допомогою pro bono програм та інтелектуального волонтерства, а також обмінятися досвідом втілення кращих практик корпоративного волонтерства.

Зокрема, HR і PR служби компаній, а також відділи корпоративної соціальної відповідальності дізнаються про ключові європейські тренди в наступних питаннях:

ефективні моделі позитивного впливу на країну і суспільство: від імпакт-інвестування до інтелектуального волонтерства;

переваги моделі інтелектуального волонтерства як для компанії, так і для окремих співробітників;

інструменти Pro Bono і кейси соціальної відповідальності з української та світової практики (від європейських Microsoft та Accenture, а також від Нової Пошти, Dentons, Ашан та Всі.Свої).

На саміті виступлять 18 спікерів: власники компаній, провідні фахівці КСВ, імпакт-інвестор, лобісти, соціальні інноватори.

"Сьогодні бізнес вже не може успішно і довго існувати поза суспільством, не залучаючись до вирішення його проблем. Як це зробити з максимальною користю для своєї організації, команди та бізнес процесів — обговоримо на прикладах General Electrics, Microsoft, Accenture зі спікерами з Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Угорщини та українськими експертами", — зазначають організатори заходу.

Очікується, що у Pro Bono Summit візьмуть участь 150 делегатів, 50 представників українського та 30 представників іноземного бізнесу, 40 організацій-посередників з 15 країн світу.

Дізнатися більше про саміт і придбати квиток можна тут: https://probonosummit.eu/ua

Для членів БІЗНЕС 100 діє знижка 50%. З питань участі звертайтеся до координатора спільноти Романа Федіна: + 38 (093) 227 52 97.

Нагадаємо, що у 2018 році Pro Bono Summit відбувся у Мадриді, у 2017 році — у Будапешті, у 2016 році — у Парижі.