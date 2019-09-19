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У Фонду держмайна — новий очільник

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Верховна Рада України призначила Дмитра Сенниченко главою Фонду державного майна (ФДМ).

За відповідне подання Кабінету міністрів проголосували 238 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Сенниченко — український економіст, працював у Національному банку та на службі у прем'єр-міністра (у 2000 році). Також він очолював Німецьке товариство міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена наглядових рад Prozorro. Сенниченко був членом координаційної ради руху "Люди важливі", в яку також входив прем'єр Олексій Гончарук.

Під час виступу в Раді Сенниченко заявив, що головними завданнями ФДМ бачить залучення інвестицій в Україну та боротьбу з корупцією. Також він наголосив, що на даній посаді планує забезпечити ефективне керування державним майном і приватизацію визначених для цього об’єктів.

Нагадаємо:

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