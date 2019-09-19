У Фонду держмайна — новий очільник

Верховна Рада України призначила Дмитра Сенниченко главою Фонду державного майна (ФДМ).
За відповідне подання Кабінету міністрів проголосували 238 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
Сенниченко — український економіст, працював у Національному банку та на службі у прем'єр-міністра (у 2000 році). Також він очолював Німецьке товариство міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена наглядових рад Prozorro. Сенниченко був членом координаційної ради руху "Люди важливі", в яку також входив прем'єр Олексій Гончарук.
Під час виступу в Раді Сенниченко заявив, що головними завданнями ФДМ бачить залучення інвестицій в Україну та боротьбу з корупцією. Також він наголосив, що на даній посаді планує забезпечити ефективне керування державним майном і приватизацію визначених для цього об’єктів.
Нагадаємо:
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15 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував зміну керівництва Фонду державного майна.
- 18 вересня Кабінет міністрів направив до Верховної Ради подання на призначення новим головою Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. До цього часу ФДМ очолював Віталій Трубаров. Йому закидали зрив плану великої приватизації, який уряд затвердив ще у 2018 році. Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих держпідприємств.