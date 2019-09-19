З жовтня Україна відмовиться від мілких монет і випустить 5 млн тисячних банкнот

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, інформує БІЗНЕС.

"Ми плануємо здійснити його [випуск ] в обсязі 5 млн штук, а далі – у міру надходження замовлень від банків і потреби економіки", – повідомив він.

У Нацбанку також повідомили, що з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть вилучені з готівкового обігу. Обміняти монети дрібних номіналів громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти інших номіналів у сумах, кратних 10 копійкам, упродовж наступних трьох років. Вилучені з обігу монети будуть утилізовані на спеціальному обладнанні, а метал піде на переплавку.

Зазначається, що вартість виготовлення дрібних монет значно перевищує їхню номінальну вартість. За підрахунками НБУ, завдяки зменшенню витрат на їхнє виготовлення та оброблення, держава зможе економити понад 90 млн грн на рік. До того ж заклади торгівлі, громадського харчування, транспорту та банки також не витрачатимуть кошти на інкасацію та обробку монет.

Крім того, з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом. "У перспективі банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найпоширенішої світової практики: усього залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними", – пояснив заступник голови Нацбанку Сергій Холод.

Нагадаємо, 25 червня Національний банк України повідомив, що з жовтня 2019 року вилучить з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок і введе в обіг банкноту найвищого номіналу — 1000 гривень.