Рада затвердила нову редакцію про публічні закупівлі

За законопроєкт №№1076 проголосували 292 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

За даними пресслужби ProZorro, нова редакція передбачає низку нововведень: підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

"Нова редакція закону знижує поріг для обов'язкового проведення закупівель через Prozorro з 200 до 50 тисяч гривень. Це значить, що більше чверті мільйона процедур на рік тепер будуть відбуватися у системі та матимуть етап аукціону. Завдяки цьому додаткова економія може становити до 9 млрд грн на рік", – повідомили в компанії.

Також передбачено, що переможець тендеру матиме 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції. Це дозволить підприємцям не втратити тендер, а держзамовнику – зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію.

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Також нова редакція закону передбачає:

- Можливість консультації з бізнесом для замовників на етапі підготовки до тендеру;

- Боротьба з "оскаржувальним тролінгом": можливість впровадження диференційованої плати за оскарження тендеру в АМКУ постановою Уряду (обраховується у % від вартості предмета закупівлі), неможливість відкликати скаргу;

- Prozorro.Market — онлайн-магазин для бюджетних установ: запровадження електронних каталогів поширених товарів, які адмініструватимуться централізованими закупівельними організаціями та спрощуватимуть процес закупівлі для бюджетної установи до кількох кліків;

- З'явиться новий інструмент для боротьби з демпінгом – система підсвічуватиме аномально низьку ціну. Постачальник матиме її обгрунтувати для укладання договору з замовником;

- Медичні препарати можуть закуповуватися через міжнародні організації ще 2 роки – уряд буде затверджувати перелік ліків, а звіти будуть оприлюднюватись в ProZorro.

"Це межа, після якої я точно можу сказати Feci quod potui, faciant meliora potentes. Цією фразою консули завершували свою звітню промову, передаючи повноваження наступнику. "Я зробив все, що міг, хто може, нехай зробить краще", – написав у Facebook автор системи держзакупівель ProZorro Максим Нефьодов.

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