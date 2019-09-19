Українські бізнес-асоціації закликають великих гравців припинити "сидіти" на ФОПах

Члени Української Ради Бізнесу (УРБ), в тому числі спільнота БІЗНЕС 100 , публічно звернулися до великих брендів, які в роздрібній та в інтернет-торгівлі використовують підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Про це йдеться в заяві УРБ, інформує БІЗНЕС.

У своєму зверненні представники бізнесу наголосили, що виборюють права на лібералізацію касової дисципліни виключно для справжніх малих та середніх підприємців.

Водночас в УРБ навели результати дослідження Центру споживчих експертиз "Тест", які показали, що з 20 великих інтернет-магазинів 10 магазинів реалізували товар через нібито малий бізнес – фізичних осіб-підприємців. Серед тих, хто працює як ФОП, – представники всеукраїнських великих ритейлерів, що мають широке географічне покриття, представництво в усіх регіонах України, багатотисячні колективи працівників та величезні бюджети на маркетинг із залученням дороговартісної телевізійної, зовнішньої та інтернет-реклами.

"Звертаємося до таких "малих" підприємців: ви дискредитуєте саме поняття МСБ, підбурюєте розкол у суспільстві на тих, хто "за" та "проти" спрощеної системи оподаткування, й тихо споглядаєте, як потерпають справжні малі підприємці в Україні. Ви маєте припинити таку діяльність та вийти з тіні, інакше саме на вашій совісті будуть тисячі закритих справжніх ФОП", – закликали в УРБ.

На думку членів бізнес-асоціацій, проблема тінізації лежить у небажанні великих гравців працювати легально. Вони переконані, що детінізація не має відбутися за рахунок справжніх малих підприємців, а за рахунок припинення подрібнення крупного бізнесу на низку ФОПів, їхньої мімікрії під підприємців-спрощенців.

"Білий" бізнес – проти тотальної фіскалізації. Ми вітаємо запровадження програмних РРО, що поетапно сприятиме виведенню з тіні цілих ринків товарів. Ми підтримуємо вирівнювання конкурентних умов ведення бізнесу й бачимо доцільність фіскалізації виключно у ризикових групах товарів (техніка, ліки, ювелірні вироби) та введення механізму "кешбеку" для споживача, для чеків від 850 гривень, що зменшує корупційні можливості чиновників, натомість забезпечує мотивацію покупця захищати свої права. "Кешбек" допоможе вийти у легальне поле дистанційній торгівлі та обігу готівкових коштів загалом", – наголошується в заяві.

Тому представники українських бізнес-асоціацій у складі УРБ закликають народних депутатів, голів фракцій, голову парламенту врахувати негативну позицію бізнесу щодо тотальної фіскалізації та почати детінізацію та очищення, у першу чергу, ризикованих галузей торгівлі.

Нагадаємо, на початку вересня УРБ висловила підтримку ініціативам Верховної Ради України, спрямованих на зменшення тіньового сектору економіки та створення рівних умов ведення бізнесу.

Зокрема, йдеться про законопроєкти №1053-1 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг" та № 1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг", які потребують доопрацювання.